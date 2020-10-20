ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Philips Avent VIA Recipientes de leche materna de Avent

Descontinuado

Asistencia técnica

Philips Avent VIARecipientes de leche materna de Avent

SCF612/10

Philips Avent VIA Recipientes de leche materna de Avent

Descontinuado

Ir a la tienda

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Manual del usuario

  • PDF archivo, 967.2 kB
  • 20 October 2020

Guía de configuración rápida - English (US)

  • PDF archivo, 174.6 kB
  • 20 October 2020

Preguntas frecuentes

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Servicio técnico y reparaciones

Garantía

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.