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Descontinuado

Philips Avent VIARecipientes de leche materna de Avent

SCF612/10

4
| (5) Opiniones
Sistema de almacenamiento fácil de Philips Avent
El sistema de almacenamiento de Philips Avent es versátil, permite ahorrar espacio y está diseñado para acompañar el crecimiento de su bebé. Use la misma taza para almacenar la leche materna y la comida del bebé. Puede usarse con extractores de leche y tetinas de Philips Avent.
Ver todos los beneficios
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Bolsas esterilizadoras para microondas

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Vaso para almacenamiento de leche

Sistema de almacenamiento fácil de Philips Avent

  • Almacenamiento

Facilitan la organización

Facilitan la organización

Vasos fáciles de rotular para identificar la fecha y el contenido.

Se adecúa a todos los extractores y tetinas de leche de Philips Avent

Los recipientes de almacenamiento de leche materna son compatibles con todos los extractores y tetinas de leche de Philips Avent.

Para usar en el refrigerador o el congelador

Los vasos de Philips Avent pueden almacenarse en el refrigerador o el congelador y son aptos para el lavavajillas

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Comprender las reseñas de productos

4.0

de 5

5

Opiniones

5
4
3
2
1

22/06/2020

Chile

Hermético

Me encantaron, al principio pensé que se podría caer la leche pero no, queda súper bien cerrado a pesar de que el material da para creer que no lo hara

Ventajas

No se derrama

Contras

Material es un poco endeble

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers

Lumerlan

29/03/2017

España

Muy cómodos y prácticos

Los usé con la primera y los estoy usando con el segundo. Son cómodos de usar y más si tiene su sacaleches que van directamente al embalse la conservación es buena y después los uso para las papillas y conservar los purés La vida útil es muy larga y son cómodos después para los purés Además reutilizables

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers

04/08/2020

Argentina

Vaso contenedor

Fue muy útil para almacenar la leche cuando me iba a trabajar! excelente!!

Esta reseña se realizó para VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 