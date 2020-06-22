Descontinuado
SCF612/10
Almacenamiento
Vasos fáciles de rotular para identificar la fecha y el contenido.
Los recipientes de almacenamiento de leche materna son compatibles con todos los extractores y tetinas de leche de Philips Avent.
Los vasos de Philips Avent pueden almacenarse en el refrigerador o el congelador y son aptos para el lavavajillas
Comprender las reseñas de productos
4.0
de 5
5
Opiniones
22/06/2020
Chile
Hermético
Me encantaron, al principio pensé que se podría caer la leche pero no, queda súper bien cerrado a pesar de que el material da para creer que no lo hara
Ventajas
No se derrama
Contras
Material es un poco endeble
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers
Lumerlan
29/03/2017
España
Muy cómodos y prácticos
Los usé con la primera y los estoy usando con el segundo. Son cómodos de usar y más si tiene su sacaleches que van directamente al embalse la conservación es buena y después los uso para las papillas y conservar los purés La vida útil es muy larga y son cómodos después para los purés Además reutilizables
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers
04/08/2020
Argentina
Vaso contenedor
Fue muy útil para almacenar la leche cuando me iba a trabajar! excelente!!
Esta reseña se realizó para VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.