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Descontinuado

Philips Avent VIASistema de almacenamiento Avent

SCF614/10

5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Sistema de almacenamiento fácil de Philips Avent
El sistema de almacenamiento de Philips Avent es versátil, permite ahorrar espacio y está diseñado para acompañar el crecimiento de su bebé. Use la misma taza para almacenar la leche materna y la comida del bebé. Puede usarse con extractores de leche y tetinas de Philips Avent.
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Sistema de almacenamiento fácil de Philips Avent

  • Tapas

Sistema de cierre con tapa rosca que evita pérdidas y goteos

Sistema de cierre con tapa rosca que evita pérdidas y goteos

Almacenamiento y transporte seguros

Ideales para usar fuera del hogar

Ideales para usar fuera del hogar

Ideal para guardar y transportar

Use con los recipientes para leche materna de Philip Avent

Las tapas para almacenamiento de leche materna se pueden usar con los recipientes para leche materna de Philips Avent.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Comprender las reseñas de productos

5.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

5
4
3
2
1

patrialpe

14/12/2013

España

Muy práctico sistema de almacenamiento de leche materna

Di pecho a mi hijo durante 15 meses, así que cuando a los 4 meses me tuve que incorporar a trabajar elegí el sistema de extracción de leche materna de Philips Avent para que las tomas de biberón que hiciera mientras yo estaba trabajando fueran también de leche materna. El almacenamiento VIA me permitía dejar guardada la leche necesaria cómodamente y luego, mediante un adaptador, ajustar el vaso a la tetina para no tener que pasar la leche a un biberón, con lo que ahorraba en no tener que limpiar el vaso y el biberón: con un sólo elemento lo hacía todo. Más adelante, el mismo sistema me sirvió para dejar preparados los vasitos de puré casero. VIA además tenía una forma que permitía guardar los vasos y tapas en poco espacio, metiendo unos dentro de otros. Lo único de lo que podría tener queja de VIA es la resistencia del material a las caídas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF614/10 Avent Storage System

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF614/10 Avent Storage System

lolasi

15/05/2012

España

cierre muy bueno y permite apilar el producto

el cierre es fácil y seguro, a rosca. la tapa permite apilar los diferentes recipientes para guardarlos o trasportarlos con mayor facilidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF614/10 Avent Storage System

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF614/10 Avent Storage System

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