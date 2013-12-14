Descontinuado
Tapas
Almacenamiento y transporte seguros
Ideal para guardar y transportar
Las tapas para almacenamiento de leche materna se pueden usar con los recipientes para leche materna de Philips Avent.
Comprender las reseñas de productos
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
patrialpe
14/12/2013
España
Muy práctico sistema de almacenamiento de leche materna
Di pecho a mi hijo durante 15 meses, así que cuando a los 4 meses me tuve que incorporar a trabajar elegí el sistema de extracción de leche materna de Philips Avent para que las tomas de biberón que hiciera mientras yo estaba trabajando fueran también de leche materna. El almacenamiento VIA me permitía dejar guardada la leche necesaria cómodamente y luego, mediante un adaptador, ajustar el vaso a la tetina para no tener que pasar la leche a un biberón, con lo que ahorraba en no tener que limpiar el vaso y el biberón: con un sólo elemento lo hacía todo. Más adelante, el mismo sistema me sirvió para dejar preparados los vasitos de puré casero. VIA además tenía una forma que permitía guardar los vasos y tapas en poco espacio, metiendo unos dentro de otros. Lo único de lo que podría tener queja de VIA es la resistencia del material a las caídas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF614/10 Avent Storage System
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF614/10 Avent Storage System
lolasi
15/05/2012
España
cierre muy bueno y permite apilar el producto
el cierre es fácil y seguro, a rosca. la tapa permite apilar los diferentes recipientes para guardarlos o trasportarlos con mayor facilidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF614/10 Avent Storage System
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF614/10 Avent Storage System