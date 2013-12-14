Di pecho a mi hijo durante 15 meses, así que cuando a los 4 meses me tuve que incorporar a trabajar elegí el sistema de extracción de leche materna de Philips Avent para que las tomas de biberón que hiciera mientras yo estaba trabajando fueran también de leche materna. El almacenamiento VIA me permitía dejar guardada la leche necesaria cómodamente y luego, mediante un adaptador, ajustar el vaso a la tetina para no tener que pasar la leche a un biberón, con lo que ahorraba en no tener que limpiar el vaso y el biberón: con un sólo elemento lo hacía todo. Más adelante, el mismo sistema me sirvió para dejar preparados los vasitos de puré casero. VIA además tenía una forma que permitía guardar los vasos y tapas en poco espacio, metiendo unos dentro de otros. Lo único de lo que podría tener queja de VIA es la resistencia del material a las caídas.