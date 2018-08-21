Descontinuado
Disponible en
1 biberón
260 ml
Tetina de flujo lento
Tetina con forma natural
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón del bebé.
Los pétalos en el interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin deformarla. Su bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y satisfactoria.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.
4.3
de 5
92
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
Juanita1902
21/08/2018
Colombia
Excelente producto tanto para la mamá como para la(el) bebé
Este producto me ha facilitado el darle la comida a mi bebé, toda vez que tiene un sistema antireflujo que ayuda muchisimo, aparte el diseño, calidad, color, textura excelente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF644/18 Biberón
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF644/18 Biberón
heidi301mic
17/06/2016
Colombia
Comprador verificado
Excelente calidad
De muy buena calidad, diseño y funcionalidad con los contenedores de leche... solo tengo un problema, que mi bebe no acepta el biberon...seria un valor agregado y de gran ayuda, un manual para que aprendan a tomar tetero.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Biberón Natural
Set de recien nacidos.
26/06/2020
Chile
Las mamaderas philips
Me encanto muy buenas mamadera, mi sobrina la utilizo x años. Recomendadas 100% ahora la utilizaré yo para mi primer bebé.
Ventajas
A favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/27 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/27 Biberón Natural
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE