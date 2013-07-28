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Descontinuado

Philips AventBiberón PES Classic

SCF666/17

4.7
| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Buena alimentación, buen dormir
La irritabilidad es sin dudas la conducta más común en los bebés cuando sienten molestias. El biberón Advanced Classic de Philips Avent reduce significativamente los cólicos*** y la irritabilidad. La irritabilidad se reduce especialmente en la noche.**
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche**

Buena alimentación, buen dormir

  • 1 biberón

  • 11 oz/330 ml

  • Tetina de flujo variable

  • 3m+

Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**

El aire se introduce en el biberón y no en la pancita del bebé.

El aire se introduce en el biberón y no en la pancita del bebé.

Mientras el bebé se alimenta, el borde único de la tetina Avent se flexiona para que el aire entre en el biberón en lugar de la pancita del bebé. Al igual que amamantar, el bebé controla el flujo de leche.

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

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Opiniones

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4.7

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

28/07/2013

España

España

le doy un 10

es el unico biberon que pe gusta a mi hijo. compre de otras marcas y los uso de tapper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF666/17 Classic PES baby bottle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF666/17 Classic PES baby bottle

14/10/2012

España

España

Excelente

Si los biberones Avent clásicos ya son excelentes, este es aun mejor, solamente 3 piezas y los mismos resultados. No tener que colocar el anillo para enroscar es una ventaja sobresaliente. Su plástico color miel hace que envejezca mucho menos, siempre como nuevo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF666/17 Classic PES baby bottle

Sí, recomiendo este producto

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05/09/2013

España

España

El resultado en cuanto a la durabilidad ha sido mas que excelente

Los tengo casi desde que nacio la peque porque tomaba la leche materna en bibe y aun los usa, excelentes, y solo quiere estos. Las tetinas no las he tenido que reponer, cosa que con otras marcas imposible.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF666/17 Classic PES baby bottle

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.  

  1. Un estudio clínico ha demostrado que a las dos semanas de vida los bebés mostraban menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones. (Estudio realizado por el instituto Institute of Child Health en Londres. 2008).

  2. Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.