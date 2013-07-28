Descontinuado
1 biberón
11 oz/330 ml
Tetina de flujo variable
3m+
El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**
Mientras el bebé se alimenta, el borde único de la tetina Avent se flexiona para que el aire entre en el biberón en lugar de la pancita del bebé. Al igual que amamantar, el bebé controla el flujo de leche.
Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.
4.7
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
cansadadelnick
28/07/2013
España
le doy un 10
es el unico biberon que pe gusta a mi hijo. compre de otras marcas y los uso de tapper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF666/17 Classic PES baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF666/17 Classic PES baby bottle
Gracia
14/10/2012
España
Excelente
Si los biberones Avent clásicos ya son excelentes, este es aun mejor, solamente 3 piezas y los mismos resultados. No tener que colocar el anillo para enroscar es una ventaja sobresaliente. Su plástico color miel hace que envejezca mucho menos, siempre como nuevo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF666/17 Classic PES baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF666/17 Classic PES baby bottle
Marypotter
05/09/2013
España
El resultado en cuanto a la durabilidad ha sido mas que excelente
Los tengo casi desde que nacio la peque porque tomaba la leche materna en bibe y aun los usa, excelentes, y solo quiere estos. Las tetinas no las he tenido que reponer, cosa que con otras marcas imposible.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF666/17 Classic PES baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF666/17 Classic PES baby bottle
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
Un estudio clínico ha demostrado que a las dos semanas de vida los bebés mostraban menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones. (Estudio realizado por el instituto Institute of Child Health en Londres. 2008).
Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.