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Descontinuado

Philips AventBiberón Classic

SCF680/17

4.9

| (30) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

Nuestro biberón Classic ha recibido la confianza de las madres por 30 años y continúa siendo la elección preferida de muchas de ellas. Está diseñado para dar una experiencia placentera y cómoda; está clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares.*

Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

30 años de confianza

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • 1 biberón

  • 125 ml

  • Tetina para recién nacidos

  • 0m+

Sujeción fácil debido a la válvula exclusiva ubicada en la tetina

La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluirá según el ritmo que su bebé elija para así poder reducir el exceso de comida y evitar que el bebé escupa, eructe o elimine gases

Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**

Forma ergonómica para una máxima comodidad

Forma ergonómica para una máxima comodidad

Debido a su forma única, el biberón es fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las pequeñas manos del bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

30

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

22/06/2020

Chile

Chile

Me encanto

Mi hija tomó mamadera sin ningún problema con este tipo de chupete. No derrama la leche y después de intentar con otro modelo este nos funciono muy bien

Ventajas

Comodo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos avent SCF810/17 Mamadera anticólicos

Fecha de uso 2019-12-22

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos avent SCF810/17 Mamadera anticólicos

Fecha de uso 2019-12-22

13/06/2020

Chile

Chile

El mejor invento

Lo más práctico en contenedores, sin necesidad de pasarlo a otra mamadera, sino directamente se calienta y pone el chupete. Es muy practico para las mamás que somos lecheras jajaja. Los usare nuevamente con mi pequeño bebé que está por nacer. Gracias por tanto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF680/04 Avent Breast Milk Containers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF680/04 Avent Breast Milk Containers

11/03/2020

Chile

Chile

Excelente

Excelente para la primera etapa de mi bebe, es ideal para la cantidad de onzas que mi príncipe necesita.

Ventajas

Excelente complemento

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/27 Biberón anticólicos

Fecha de uso 2020-02-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/27 Biberón anticólicos

Fecha de uso 2020-02-11

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.  

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.