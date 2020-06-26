Descontinuado
3 biberones
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluirá según el ritmo que su bebé elija para así poder reducir el exceso de comida y evitar que el bebé escupa, eructe o elimine gases
El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**
Debido a su forma única, el biberón es fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las pequeñas manos del bebé.
4.9
de 5
189
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Jeimita
26/06/2020
Chile
Excelente mamadera
Me encanta la mamadera, es muy buena calidad y linda. Mi bebé la acepta super bien y lo mejor nada de colicos.
Ventajas
Calidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF683/17 Classic baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF683/17 Classic baby bottle
Yiyi26
25/06/2020
Chile
Producto de buena calidad
Lo recomiendo use la línea de biberones y dudaron mucho tiempo y en excelentes condiciones es por eso mi calificación
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+
Silviachilotita
22/06/2020
Chile
Excelente calidad
La mamá era y tetinas son de excelente calidad la uso desde que mi hija fue recién nacida. Le compramos de otras marcas y prefiero mil veces las avent. Además son anticolicos, son la mejor opción. Las recomiendo siempre a conocidas embarazadas o que ya tengan bebés.
Ventajas
Buenisimas
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.