Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*

Nuestro exclusivo sistema AirFree está diseñado para que su bebé ingiera menos aire cuando bebe, ya que mantiene la tetina llena de leche durante la alimentación. La reducción de la cantidad de aire que el bebé ingiere ayuda con los problemas comunes en la alimentación como cólicos, reflujo y gases.