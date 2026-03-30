SCY103/02
2 biberones
260 ml
Tetina Flow 2
1 m+
Nuestra válvula anticólicos clínicamente probada* está diseñada para reducir los cólicos y gases. En los estudios clínicos, se ha demostrado que el biberón Philips Avent reduce los cólicos y el malestar. Este se reduce significativamente por la noche, ya que los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar que los bebés alimentados con biberones con abertura de la competencia.
La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita la contracción de esta, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.
El diseño de la tetina evita que esta se contraiga, para un cierre seguro y una alimentación ininterrumpida.
Opiniones
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
A las dos semanas de vida, los bebés alimentados con un biberón Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche en comparación con los bebés alimentados con otro biberón de la competencia.
Se comprobó que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga y que se produzcan interrupciones en la alimentación e ingestión de aire.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos son causados, en parte, por tragar aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto e irritabilidad.