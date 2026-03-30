Exclusiva válvula anticólicos diseñada para reducir la ingesta de aire

Nuestra válvula anticólicos clínicamente probada* está diseñada para reducir los cólicos y gases. En los estudios clínicos, se ha demostrado que el biberón Philips Avent reduce los cólicos y el malestar. Este se reduce significativamente por la noche, ya que los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar que los bebés alimentados con biberones con abertura de la competencia.