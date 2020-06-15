Descontinuado
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Plegado compacto
Hasta 29 h de reproducción
Estos audífonos intrauditivos cuentan con potentes controladores acústicos de neodimio de 32 mm que te brindan un sonido nítido y graves profundos. Si quieres escuchar más graves, solo presiona el botón de refuerzo de graves y sentirás la diferencia al instante.
Obtienes hasta 29 horas de tiempo de reproducción con una carga de 2 horas por USB-C. Si comienzas a quedarte con poca batería, una carga rápida de 15 minutos mantendrá la música reproduciéndose durante otras 4 horas.
Disponible en elegantes colores mate, estos audífonos supraurales cuentan con una banda sujetadora acolchonada tan liviana que apenas la sentirás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para la oreja izquierda y derecha, y puedes moverlas hasta que encajen en una posición en la que te sientas cómodo.
4.0
de 5
16
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Josecres
15/06/2020
Chile
El producto es excelente
A todos mis familiares, son increíbles. Sin cables y sonido maravilloso
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH4205BK Auriculares inalámbricos supraurales
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH4205BK Auriculares inalámbricos supraurales
diaz-
17/01/2025
España
Fantásticos
Me los regalaron por navidad y el sonido es fantástico, además que l batería dura mil horas, y no miento cuando lo digo ya que sin cascos no puedo vivir.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema
14/12/2023
España
Comprador verificado
Geniales
Fantásticos muy cómodos y prácticos. Mucha calidad. Los recomiendo al 1000%
Ventajas
Todo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.