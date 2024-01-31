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Descontinuado

Altavoz inalámbrico

TAS3505/00

4.5

| (4) Opiniones

1 premio

En casa, en cualquier lugar

Canciones matinales en el baño. Podcasts inspiradores en la oficina en casa. Con la tela del altavoz de mezcla de lana y botones en relieve, este elegante altavoz Bluetooth siempre luce bien. Obtendrás un sonido sorprendentemente intenso y 10 horas de tiempo de reproducción.

Ver todos los beneficios

En casa, en cualquier lugar

  • Bluetooth®

  • Potencia de salida de 5 W

  • 10 horas de tiempo de reproducción

Forma y función en perfecta armonía

Forma y función en perfecta armonía

Este simple pero sorprendente altavoz Bluetooth reproduce la música con estilo. Los botones en relieve te permiten controlar la reproducción, la conexión Bluetooth y mucho más. El micrófono incorporado te permite contestar llamadas con manos libres y el mango de transporte facilita el movimiento entre habitaciones.

10 horas de tiempo de reproducción; 2,5 horas de tiempo de carga

10 horas de tiempo de reproducción; 2,5 horas de tiempo de carga

Tienes 10 horas de tiempo de reproducción con una sola carga y el rango inalámbrico es de 20 m. La carga completa tarda 2.5 horas con el cable USB-C incluido. Los radiadores pasivos emiten graves intensos y el sonido se mantiene nítido, incluso a volumen alto.

Tela para altavoz Kvadrat. Diseñada para dejar pasar el sonido

Este altavoz está cubierto con una tela para altavoz de primer nivel creada por Kvadrat, un fabricante de alta tecnología. El hermoso material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya de manera libre desde el altavoz hacia la habitación.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

4

Opiniones

4
2
1

31/01/2024

Argentina

Argentina

Fantastico

La calidad al tacto es perfecta. El sonido magnífico. Y lo su portabilidad de otro planeta. Super recomendable.

Ventajas

Precio

Contras

Poco stock en tiendas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS3505 Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2022-12-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS3505 Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2022-12-30

09/01/2022

Argentina

Argentina

SONIDO LIMPIO

El sonido en relación al tamaño ya la gama del producto es fantástico, absolutamente recomendado para espacios interiores ya que llena el ambiente con el sonido.

Ventajas

sonido impecable

Contras

el asa es estético pero poco funcional, no caben los dedos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS3505 Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2021-09-09

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS3505 Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2021-09-09

06/08/2021

Argentina

Argentina

Muy satisfecho

El parlante es liviano, practico, suena muy bien, relativamente accesible en su precio, fácil de manejar. Creo que es lo que estaba buscando.

Ventajas

Todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS3505 Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2021-07-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS3505 Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2021-07-06

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Avisos legales

  1. La clasificación IPX7 significa que el controlador de altavoz se puede sumergir durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m. La tela del altavoz no es resistente al agua, pero puede resistir una gota de agua.