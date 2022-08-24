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Descontinuado

Audífonos con micrófono

TAUE101WT/00

2.4
| (7) Opiniones

Disponible en

Blanco
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Negro
Negro
Sonido de graves
Con rendimiento de graves mejorado, estos audífonos intrauditivos llevan la mejor música cómodamente a tus oídos.
Ver todos los beneficios

para mayor calidad de sonido

Sonido de graves

  • Controlad. 14.2 mm/abiertos parte post.

  • Audífono

Controladores de altavoz de 14,2 mm para unos graves profundos y un sonido nítido

Controladores de altavoz de 14,2 mm para unos graves profundos y un sonido nítido

Los controladores de altavoz de alta calidad de 14,2 mm con imán de neodimio proporcionan unos graves profundos y un sonido nítido.

Diseñados para ajustarse cómodamente a la forma de la oreja

El diseño se basa en la forma de la oreja para que sean cómodos de llevar y se ajusten a la perfección a todo el mundo.

Este diseño ergonómico se ajusta perfectamente al canal auditivo

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Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.4

de 5

7

Opiniones

4
2

24/08/2022

Argentina

Argentina

buenos auri

muy buenos auriculares para hacer deportes, muy buen sonido .

Esta reseña se realizó para TAUE101BK Auriculares con micrófono

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23/11/2020

Argentina

Argentina

Muy bueno

Los compre como auricular descartable y resulto muy bueno, me sorprendio

Ventajas

Calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUE101BK Auriculares con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUE101BK Auriculares con micrófono

25/08/2021

México

México

Buenos drivers, mal diseñó

Considero que son unos audífonos agradables por el precio (15 us) tiene un cable grueso y de calidad y manos libres que al menos a mí me funcionó perfecto, pero con un gran potencial desperdiciado ya que en primer lugar el diseño de la caja es muuuuy malo, poco llamativo y más propio de un producto muy barato, aún así eso es el menor de los fallos ya que confío en la calidad de Philips y por eso opté por comprarlos, el problema principal que le veo es el concepto del diseño en sí, son audios tipo Earpods (sin almohadillas) pero a diferencia de estos últimos son incómodos y nunca terminan de asentarse en el oído (al menos en el mío) lo cual provoca 2 problemas, primero que el gran potencial de los drivers de 14,2mm se desperdicié gracias a qué el sonido escapa del oído al no quedar en un buen lugar dentro de la oreja ( y también permite entrar demasiado sonido del exterior, más del que debería en audífonos de este tipo) y segundo esto provoca que la percepción general del volumen sea más baja de lo que en realidad es ya que solo las frecuencias medias y agudas logran ser bien percibidas lo que puede causar que sin darte cuenta lastimes tus oídos... Y por última la firma de sonido es con tirando más a los medios pero reaccionan bien a la ecualización ;) En general está ok y si no eres un usuario muy exigente (que por el precio no tendría sentido jaja) hacen el trabajo bastante bien si su perfil se adapta a tus necesidades claramente.

Ventajas

Calidad de construcción

Contras

Mal diseñó

Esta reseña se realizó para TAUE101WT Audífonos con micrófono

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