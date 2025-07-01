ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

¿Son importantes las directrices de edad de Philips Avent?

Sí, las tetinas y los protectores de chupete varían en tamaño, dureza y forma. Las directrices de edad tienen en cuenta el tamaño y la dureza de las tetinas y los protectores.

Si un chupete (incluyendo su protector) se queda atascado en la boca del bebé, no se asuste. No se puede ingerir y está diseñado para hacer frente a tal evento. Extráigalo de la boca con el mayor cuidado posible.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF075/01 , SCF075/02 , SCF080/13 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia