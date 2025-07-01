Asistencia de Philips ¿Puedo utilizar la tetina de respuesta natural sin el sistema AirFree?

Sí, puede utilizar la tetina de respuesta natural sin el sistema AirFree. El sistema AirFree está diseñado específicamente para recién nacidos de menos de 4 meses. Si su bebé crece y succiona del biberón sin ningún problema, puede utilizar el biberón sin el sistema AirFree.



