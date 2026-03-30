ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Moldes de muffins para Airfryer
  • Moldes de muffins para Airfryer
  • Moldes de muffins para Airfryer
  • Moldes de muffins para Airfryer
  • Moldes de muffins para Airfryer
  • Moldes de muffins para Airfryer

Descontinuado

Accesorio para moldes de muffins para Airfryer

HD9909/00

Moldes de muffins para Airfryer
Consienta a su familia, amigos o a usted mismo con deliciosos muffins o cupcakes gracias a estos moldes fáciles de usar para todo tipo de Airfryer. Estos coloridos moldes para muffins están hechos de silicona sin olor, así que son fáciles de desmoldar, guardar y limpiar.
Ver todos los beneficios
Productos compatibles
Avance Collection

Avance Collection
Airfryer XL

HD9240/92

Para muffins y cupcakes sabrosos y coloridos

Moldes de muffins para Airfryer

  • Moldes coloridos y alegres

  • Cocina versátil

Sorprenda a amigos y familiares con bocadillos caseros en cualquier momento.

Siempre hay una excusa para tener muffins. Ya sea que se acerca un cumpleaños o que solo quiera sorprender a sus amigos o familiares con un pequeño y sabroso bocadillo. Pero no se olvide, ¡tener muffins o cupcakes de postre está permitido!

Desde moldes para muffins hasta cupcakes

¿Tiene ganas de preparar muffins o cupcakes? ¡No importa! Puede hornear ambos al mismo tiempo. ¿Desea probar otras recetas con diferentes ingredientes? ¡Pruebe cualquiera de sus ingredientes favoritos y descubra la alegría de estos cinco bocadillos de tamaño perfecto!

Apta para lavavajillas para una limpieza fácil.

Apta para lavavajillas para una limpieza fácil.

Puede colocar estos moldes para muffins de la Airfryer en el lavavajillas de forma segura, lo que los hace aún más fáciles de reutilizar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.