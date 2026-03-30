Sorprenda a amigos y familiares con bocadillos caseros en cualquier momento.

Siempre hay una excusa para tener muffins. Ya sea que se acerca un cumpleaños o que solo quiera sorprender a sus amigos o familiares con un pequeño y sabroso bocadillo. Pero no se olvide, ¡tener muffins o cupcakes de postre está permitido!