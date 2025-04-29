Descontinuado
7 herramientas
Cuchillas autoafilables
Hasta 60 minutos de autonomía
Accesorios enjuagables
Las cuchillas autoafilables de acero del recortador facial y corporal están reforzadas con hierro y son templadas para una máxima resistencia. Esto resulta en cuchillas que permanecen tan afiladas como el primer día. Sin oxidación. No se necesita aceite de hoja.
La máquina para cortar cabello todo en uno Philips Multigroom 3000 viene con 7 accesorios diseñados para modelar con comodidad tu vello facial y recortar tu cabello.
Consigue un corte perfecto y uniforme incluso en el vello más grueso. Las precisas cuchillas de acero de la recortadora para cuerpo y barba crean líneas precisas y rectas a fin de lograr un acabado perfecto.
4.3
de 5
297
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
29/04/2025
Colombia
Comprador verificado
Equipo Versátil para el cuidado de tu barba.
Excelente máquina de corte tanto para el cabello como para la barba, sus peines permiten un corten preciso, fácil de limpiar, batería de larga duración mas de 15 cortes, Muy portátil para los viajes.
Ventajas
Excelente cuchilla de corte fácil de limpiar.
Contras
Debería tener alimentación USB tipo C para mantener estándar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello
Gman80
01/10/2024
Colombia
Comprador verificado
Tamaño, facil de usar y limpiar es lo mejor
El producto cumple con lo deseado su diseño es practico, corta de manera pareja, los accesorios justo lo que se necesita y ademas la bateria es de una durecion excelente, lo malo es que no tiene indicador de carga o descarga
Ventajas
Facilidad de uso y rapidez de corte
Contras
Demora en cargar y no posee indicador de carga o descarga
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello
Manoleichon
11/05/2022
Colombia
Leer
No scostumbro a leer el manual de uso hata q la use y cada vez le descubria mas y mas cosas.
Ventajas
buen diseño y uso facil.
Contras
Mucho por leer es un poco compleja de usar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello