ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno

Descontinuado

Multigroom series 30007 en 1, rostro, cabello y cuerpo

MG3721/77

4.3
| (297) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
Recortador todo en uno
Pruebe un nuevo estilo, cualquier día de la semana, con este recortador todo en uno duradero. 7 herramientas de calidad que le permiten crear fácilmente el peinado y aspecto facial exacto que desea.
Ver todos los beneficios

Recortador 7 en 1

Recortador todo en uno

  • 7 herramientas

  • Cuchillas autoafilables

  • Hasta 60 minutos de autonomía

  • Accesorios enjuagables

Cuchillas de acero templado que no se rompen, no se doblan ni se oxidan

Cuchillas de acero templado que no se rompen, no se doblan ni se oxidan

Las cuchillas autoafilables de acero del recortador facial y corporal están reforzadas con hierro y son templadas para una máxima resistencia. Esto resulta en cuchillas que permanecen tan afiladas como el primer día. Sin oxidación. No se necesita aceite de hoja.

7 piezas para recortar el vello facial y el cabello

7 piezas para recortar el vello facial y el cabello

La máquina para cortar cabello todo en uno Philips Multigroom 3000 viene con 7 accesorios diseñados para modelar con comodidad tu vello facial y recortar tu cabello.

Logra un recorte uniforme

Logra un recorte uniforme

Consigue un corte perfecto y uniforme incluso en el vello más grueso. Las precisas cuchillas de acero de la recortadora para cuerpo y barba crean líneas precisas y rectas a fin de lograr un acabado perfecto.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encontrar una pieza de repuesto o un accesorio

Vaya a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

297

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

29/04/2025

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Equipo Versátil para el cuidado de tu barba.

Excelente máquina de corte tanto para el cabello como para la barba, sus peines permiten un corten preciso, fácil de limpiar, batería de larga duración mas de 15 cortes, Muy portátil para los viajes.

Ventajas

Excelente cuchilla de corte fácil de limpiar.

Contras

Debería tener alimentación USB tipo C para mantener estándar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello

01/10/2024

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Tamaño, facil de usar y limpiar es lo mejor

El producto cumple con lo deseado su diseño es practico, corta de manera pareja, los accesorios justo lo que se necesita y ademas la bateria es de una durecion excelente, lo malo es que no tiene indicador de carga o descarga

Ventajas

Facilidad de uso y rapidez de corte

Contras

Demora en cargar y no posee indicador de carga o descarga

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello

11/05/2022

Colombia

Colombia

Leer

No scostumbro a leer el manual de uso hata q la use y cada vez le descubria mas y mas cosas.

Ventajas

buen diseño y uso facil.

Contras

Mucho por leer es un poco compleja de usar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.