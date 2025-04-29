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Multigroom series 30008 en 1, rostro y cabello

MG3730/15

4.3
| (297) Opiniones | 87% ha recomendado este producto

1 premio

Recortador todo en uno
Pruebe un nuevo estilo, cualquier día de la semana, con este recortador todo en uno duradero. 8 herramientas de calidad que le permiten crear fácilmente el peinado y aspecto facial exacto que desea.
Ver todos los beneficios

Recortador 8 en 1

Recortador todo en uno

  • 8 herramientas

  • Cuchillas autoafilables

  • Hasta 60 minutos de autonomía

  • Accesorios enjuagables

Cuchillas de acero templado que no se rompen, no se doblan ni se oxidan

Cuchillas de acero templado que no se rompen, no se doblan ni se oxidan

Las cuchillas autoafilables de acero del recortador facial y corporal están reforzadas con hierro y son templadas para una máxima resistencia. Esto resulta en cuchillas que permanecen tan afiladas como el primer día. Sin oxidación. No se necesita aceite de hoja.

Recorta y perfila tu cabello y vello facial con 8 accesorios

Recorta y perfila tu cabello y vello facial con 8 accesorios

Este recortador todo en uno corta y perfila fácilmente tu vello facial y cabello.

Logra un recorte uniforme

Logra un recorte uniforme

Consigue un corte perfecto y uniforme incluso en el vello más grueso. Las precisas cuchillas de acero de la recortadora para cuerpo y barba crean líneas precisas y rectas a fin de lograr un acabado perfecto.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

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Opiniones

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4.3

de 5

297

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

29/04/2025

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Equipo Versátil para el cuidado de tu barba.

Excelente máquina de corte tanto para el cabello como para la barba, sus peines permiten un corten preciso, fácil de limpiar, batería de larga duración mas de 15 cortes, Muy portátil para los viajes.

Ventajas

Excelente cuchilla de corte fácil de limpiar.

Contras

Debería tener alimentación USB tipo C para mantener estándar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello

01/10/2024

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Tamaño, facil de usar y limpiar es lo mejor

El producto cumple con lo deseado su diseño es practico, corta de manera pareja, los accesorios justo lo que se necesita y ademas la bateria es de una durecion excelente, lo malo es que no tiene indicador de carga o descarga

Ventajas

Facilidad de uso y rapidez de corte

Contras

Demora en cargar y no posee indicador de carga o descarga

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello

11/05/2022

Colombia

Colombia

Leer

No scostumbro a leer el manual de uso hata q la use y cada vez le descubria mas y mas cosas.

Ventajas

buen diseño y uso facil.

Contras

Mucho por leer es un poco compleja de usar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3730/15 8 en 1, rostro y cabello

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