Descontinuado
9 accesorios
Tecnología DualCut
Hasta 80 minutos de autonomía
Resistente al agua
Esta máquina para cortar cabello todo en uno cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.
La máquina para cortar cabello todo en uno Philips Multigroom 3000 viene con 9 accesorios diseñados para modelar con comodidad tu vello facial y recortar tu cabello.
Consigue líneas perfectas y rectas y recorta de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero de la cortadora de barba y vello corporal. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.
4.2
de 5
435
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
Tom sawer
29/05/2020
Colombia
Comprador verificado
exelente producto
fiable y de fácil uso,una gran elección, desearía que en colombia se vendiera las cabezas para diferentes usos como las hay en europa.
Ventajas
fácil uso, buen tiempo de uso
Contras
se demora mucho para cargar la batería.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 9 en 1, rostro y cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 9 en 1, rostro y cabello
jlmartinez
25/05/2020
Colombia
Comprador verificado
Excelente producto
Es una excelente opción para el cuidado de la barba, podría ser mucho mejor si tuviera mayor autonomía y menos tiempo necesario para la carga de la batería.
Ventajas
Afeitada suave, no irrita tu piel
Contras
Autonomía
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 9 en 1, rostro y cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 9 en 1, rostro y cabello
Zilionnet
27/08/2018
Colombia
Ese producto es muy versátil, es un kit con muchas funciones.
El producto cuenta con una usabilidade buenísima. Muchos accesorios para diferentes partes del cuerpo. Es compacto y liviano y puedo llevar a cualquier viaje. Altamente recomendado a todos que quieren un producto de calidad y fácil de usar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 9 en 1, rostro y cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 9 en 1, rostro y cabello