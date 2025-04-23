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Descontinuado

Multigroom series 700014 en 1, rostro, cabello y cuerpo

MG7745/15

4.5
| (716) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Estilo y precisión máximos
Perfecciona tu estilo con nuestro recortador más preciso y versátil. Los 14 accesorios de primer nivel te permiten crear tu estilo único, de la cabeza a los pies. Disfruta la máxima precisión con las cuchillas DualCut y el control adicional con un mango de goma antideslizante.
Ver todos los beneficios

Recortador 14 en 1 de primer nivel para máxima versatilidad

Estilo y precisión máximos

  • 14 accesorios

  • Tecnología DualCut

  • Hasta 180 minutos de funcionamiento

  • Resistente al agua

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Esta máquina para cortar cabello todo en uno cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.

14 piezas para recortar el cabello del rostro y la cabeza

14 piezas para recortar el cabello del rostro y la cabeza

La máquina para cortar cabello todo en uno Philips Multigroom 7000 viene con 14 accesorios para proporcionar una solución completa de grooming.

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Consigue líneas perfectas y rectas y recorta de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero de la cortadora de barba y vello corporal. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

716

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

23/04/2025

Colombia

Colombia

Comprador verificado

con todo lo necesario

Excelente producto, con todo lo necesario para la depilación de todo el cuerpo

Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo

Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo

29/03/2025

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Una maquina genial

La maquina genial tiene todos los utensilos necesarios para el cuidado que estoy buscando me gusto mucho lo unico que no me agrado mucho es la funda para guardarlo ya que a los pocos dias se empezo a descoser, considero que seria genial un estuche rigido, pero con respecto a la maquina me gusto mucho

Ventajas

Los accesorios y la calidad de la maquina

Contras

la funda para guardarla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo

Sí, recomiendo este producto

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14/05/2024

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Excelente producto

Super recomendado, versátil, excelente materiales y calidad, es un todo en uno ideal para el cuidado capilar de todo hombre.

Ventajas

Excelente producto, calidad y versatilidad

Contras

Un poco lento pero nada que no se solucione

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo

Sí, recomiendo este producto

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