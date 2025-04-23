Descontinuado
14 accesorios
Tecnología DualCut
Hasta 180 minutos de funcionamiento
Resistente al agua
Esta máquina para cortar cabello todo en uno cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.
La máquina para cortar cabello todo en uno Philips Multigroom 7000 viene con 14 accesorios para proporcionar una solución completa de grooming.
Consigue líneas perfectas y rectas y recorta de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero de la cortadora de barba y vello corporal. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.
4.5
de 5
716
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Pipe02848
23/04/2025
Colombia
Comprador verificado
con todo lo necesario
Excelente producto, con todo lo necesario para la depilación de todo el cuerpo
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo
Migue23
29/03/2025
Colombia
Comprador verificado
Una maquina genial
La maquina genial tiene todos los utensilos necesarios para el cuidado que estoy buscando me gusto mucho lo unico que no me agrado mucho es la funda para guardarlo ya que a los pocos dias se empezo a descoser, considero que seria genial un estuche rigido, pero con respecto a la maquina me gusto mucho
Ventajas
Los accesorios y la calidad de la maquina
Contras
la funda para guardarla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo
Franco01
14/05/2024
Colombia
Comprador verificado
Excelente producto
Super recomendado, versátil, excelente materiales y calidad, es un todo en uno ideal para el cuidado capilar de todo hombre.
Ventajas
Excelente producto, calidad y versatilidad
Contras
Un poco lento pero nada que no se solucione
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7745/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo