Recorta, perfila y afeita
Dos originales
Se ajusta a todos los mangos OneBlade
Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.
Se adapta a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Cuchilla duradera de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación fresca. Cuando aparezca el indicador de reemplazo (el ícono de expulsión) en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya no sea óptimo y sea hora de considerar cambiar la cuchilla para obtener la mejor experiencia de afeitado
4.3
de 5
110
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
10/06/2026
Colombia
Sorprendido con afeitada en seco.
Acabo de probar la QP1424/10 el día de hoy, y me ha dejado sorprendido. Mi cara quedó muy bien luego de la afeitada en seco.
Ventajas
Super fácil y cómoda de usar. Excelente resultado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP630/51 Cuchilla de repuesto
Date of Use 2026-06-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP630/51 Cuchilla de repuesto
Date of Use 2026-06-09
23/02/2021
Colombia
Cuchilla de alta duración
Que una cuchilla de este tipo dure 4 meses es increíble. Super recomendada la cuchilla y la máquina OneBlade.
Ventajas
Duración. Estilo. Versatillidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto
Jucaval
21/10/2020
Colombia
Excelente producto. Practico,cómodo y de buena cal
Excelente producto, comodo, y de muy buena calidad.
Ventajas
Excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.