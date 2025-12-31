Recorta, perfila y afeita
Cuchilla original
Peine recortador para barba ajustables 5 en 1
Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (12 000 veces por minuto) que es eficaz incluso en vellos más largos.
Recorte su barba incipiente a la longitud precisa con uno de los 3 peines para barba incipientes incluidos. De 1 mm para un recorte matutino, de 3 mm para un recorte ajustado y de 5 mm para una barba larga.
Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!
4.3
de 5
210
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
Salmonwall
31/12/2025
Colombia
Excelente producto, buena calidad precio, muy recomendable
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Buho3454
29/01/2025
Colombia
Un producto fantástico
Un producto con excelente relación calidad-precio. Amo su funcionamiento, la eficiencia de las cuchillas y las guías que trae. Lo he usado en cara y cuerpo con magníficos resultados.
Ventajas
Muy económico para todas las prestaciones que tiene
Contras
Las cuchillas de repuesto son muy costosas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Lion404
06/11/2024
Colombia
Comprador verificado
Cumplió mis expectativas
Esa un producto excelente y se siente de buena calidad, leí varios comentarios diciendo que no cortaba al ras, pero para mí está perfecto... Más al ras sería quitar la piel jajaja.
Ventajas
Muy práctico
Contras
La luz de carga siempre está verde, es díficil saber cuándo está cargado completamente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.