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OneBladeCuchilla de repuesto

QP630/51

4.3
| (110) Opiniones | 86% ha recomendado este producto
Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello
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OneBlade

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OneBlade

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Face + Body

QP2824/10

Diseñada para cortar el vello, no la piel

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

  • Recorta, perfila y afeita

  • 3 cuchillas para cuerpo originales y 1 kit para cuerpo

  • Se adapta a todos los mangos OneBlade

  • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Cuchilla que perdura

Cuchilla que perdura

Cuchilla duradera de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación fresca. Cuando aparezca el indicador de reemplazo (el ícono de expulsión) en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya no sea óptimo y sea hora de considerar cambiar la cuchilla para obtener la mejor experiencia de afeitado

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

110

Opiniones

86%

ha recomendado este producto

10/06/2026

Colombia

Colombia

Sorprendido con afeitada en seco.

Acabo de probar la QP1424/10 el día de hoy, y me ha dejado sorprendido. Mi cara quedó muy bien luego de la afeitada en seco.

Ventajas

Super fácil y cómoda de usar. Excelente resultado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP630/51 Cuchilla de repuesto

Date of Use 2026-06-09

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP630/51 Cuchilla de repuesto

Date of Use 2026-06-09

23/02/2021

Colombia

Colombia

Cuchilla de alta duración

Que una cuchilla de este tipo dure 4 meses es increíble. Super recomendada la cuchilla y la máquina OneBlade.

Ventajas

Duración. Estilo. Versatillidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto

21/10/2020

Colombia

Colombia

Excelente producto. Practico,cómodo y de buena cal

Excelente producto, comodo, y de muy buena calidad.

Ventajas

Excelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.  

  1. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.