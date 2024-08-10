ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

OneBladeRostro

QP2724/10

4.4
| (1400) Opiniones | 90% ha recomendado este producto
Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Olvídese de tener que seguir múltiples pasos y utilizar muchas herramientas. OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elige Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de cuidado personal1

Diseñada para cortar el vello, no la piel

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

  • Recorta, perfila y afeita

  • Cuchilla original

  • Peine recortador para barba ajustables 5 en 1

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (12 000 veces por minuto) que es eficaz incluso en vellos más largos.

3 peines-guía recortadores desmontables para barba incipiente (1, 3 y 5 mm)

3 peines-guía recortadores desmontables para barba incipiente (1, 3 y 5 mm)

Recorte su barba incipiente a la longitud precisa con uno de los 3 peines para barba incipientes incluidos. De 1 mm para un recorte matutino, de 3 mm para un recorte ajustado y de 5 mm para una barba larga.

Perfile

Perfile

Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encontrar una pieza de repuesto o un accesorio

Vaya a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

1400

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

10/08/2024

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Excelente, funcional portátil

Lo recomiendo muy funcional, debería ser más económico

Ventajas

Portátil

Contras

Rasurar más a ras

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro

06/08/2024

Colombia

Colombia

Comprador verificado

El articulo ha sido muy bueno hasta ahora

Sin quejas del producto, no ha presentado inconvenientes, siento que la batería también dura

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro

04/08/2024

Colombia

Colombia

Comprador verificado

El producto mejoró las expectativas

Mi piel es sensible, con esta afeitadora no he vuelto a tener más problemas de irritación.

Ventajas

Cero irritación, buen corte, afeitada rápida y práctica

Contras

Duración de la batería, costo de la cuchilla y tiempo de carga

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.  

  1. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.