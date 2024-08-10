Recorta, perfila y afeita
Cuchilla original
Peine recortador para barba ajustables 5 en 1
Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (12 000 veces por minuto) que es eficaz incluso en vellos más largos.
Recorte su barba incipiente a la longitud precisa con uno de los 3 peines para barba incipientes incluidos. De 1 mm para un recorte matutino, de 3 mm para un recorte ajustado y de 5 mm para una barba larga.
Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!
4.4
de 5
1400
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
10/08/2024
Colombia
Comprador verificado
Excelente, funcional portátil
Lo recomiendo muy funcional, debería ser más económico
Ventajas
Portátil
Contras
Rasurar más a ras
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro
Elalias
06/08/2024
Colombia
Comprador verificado
El articulo ha sido muy bueno hasta ahora
Sin quejas del producto, no ha presentado inconvenientes, siento que la batería también dura
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro
Kastopri
04/08/2024
Colombia
Comprador verificado
El producto mejoró las expectativas
Mi piel es sensible, con esta afeitadora no he vuelto a tener más problemas de irritación.
Ventajas
Cero irritación, buen corte, afeitada rápida y práctica
Contras
Duración de la batería, costo de la cuchilla y tiempo de carga
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.