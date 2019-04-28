Descontinuado
Mediano (21 mm)
2 piezas
Los protectores de pezones de Philips Avent están diseñados solo para los pezones adoloridos o agrietados y deben utilizarse con la recomendación de un profesional de la salud.
Su bebé puede sujetarse fácilmente mediante el protector y crear un sello.
Los protectores de pezones de Philips Avent están hechos de silicona ultra fina, sin olor ni sabor.
4.5
de 5
23
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
Jenifer1117
28/04/2019
Colombia
Este producto es excelente
Gracias a este producto, tuvimos una lactancia exitosa... Desde mi embarazo me dijeron que por tener pezon es invertidos no podría lactar, y gracias a las pezoneras, tuvimos 6 meses de lactancia materna exclusiva y 23 meses después, aún lacto a mi hijo. De verdad, son un maravilla para, cero sangre, cero grietas y cero dolor. Recomendable tener al menos 3 pares para salir, ya que después de cada uso deben lavarse bien, eliminar residuos de leche y saliva y antes de usarse deben ser esterilizadas, en la calle es casi imposible hacer todo esto por lo que debemos contar con mas de un par.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/00 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/00 Protector de pezones
angelica
21/07/2018
Colombia
Excelente
Recomiendo este producto para mamas primerizas, en mi caso lo utilice para que mi hija hiciera un correcto agarre del pezon porque no lo hacia y debia extraerme la leche y darle tetero durante todo el primer mes de vida, despues de utilizarlos por un mes, ella aprendio a hacer el agarre perfecto y ahora ya ni los tengo que ultilizar porque no me duele porque ella lo hace de la forma correcta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones
Pau !
20/06/2020
Chile
Pezoneras salvadoras
Son demasiado buenas para proteger nuestros pezones que sufren tanto, especialmente los primeros días.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Esta sección contiene opiniones de los consumidores sobre el producto. Philips se disocia del contenido que introdujeron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluye en el presente documento no tiene como finalidad la información oficial de Philips.