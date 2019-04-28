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Descontinuado

Philips AventProtector de pezones

SCF156/01

4.5
| (23) Opiniones | 91% ha recomendado este producto
Prolongue el periodo de lactancia
El protector de pezones SCF156/00 de Philips Avent está fabricado con silicona ultrafina, suave, sin sabor ni olor que protege los pezones adoloridos o con grietas durante la lactancia.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Cuidado de las mamas, protege los pezones adoloridos

Prolongue el periodo de lactancia

  • Mediano (21 mm)

  • 2 piezas

Protegen los pezones doloridos durante la lactancia

Los protectores de pezones de Philips Avent están diseñados solo para los pezones adoloridos o agrietados y deben utilizarse con la recomendación de un profesional de la salud.

Sujeción fácil para su bebé

Su bebé puede sujetarse fácilmente mediante el protector y crear un sello.

Hecho con silicona ultrafina, sin olor ni sabor

Los protectores de pezones de Philips Avent están hechos de silicona ultra fina, sin olor ni sabor.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

23

Opiniones

91%

ha recomendado este producto

3

28/04/2019

Colombia

Colombia

Este producto es excelente

Gracias a este producto, tuvimos una lactancia exitosa... Desde mi embarazo me dijeron que por tener pezon es invertidos no podría lactar, y gracias a las pezoneras, tuvimos 6 meses de lactancia materna exclusiva y 23 meses después, aún lacto a mi hijo. De verdad, son un maravilla para, cero sangre, cero grietas y cero dolor. Recomendable tener al menos 3 pares para salir, ya que después de cada uso deben lavarse bien, eliminar residuos de leche y saliva y antes de usarse deben ser esterilizadas, en la calle es casi imposible hacer todo esto por lo que debemos contar con mas de un par.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/00 Protector de pezones

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Esta reseña se realizó para SCF156/00 Protector de pezones

21/07/2018

Colombia

Colombia

Excelente

Recomiendo este producto para mamas primerizas, en mi caso lo utilice para que mi hija hiciera un correcto agarre del pezon porque no lo hacia y debia extraerme la leche y darle tetero durante todo el primer mes de vida, despues de utilizarlos por un mes, ella aprendio a hacer el agarre perfecto y ahora ya ni los tengo que ultilizar porque no me duele porque ella lo hace de la forma correcta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones

20/06/2020

Chile

Chile

Pezoneras salvadoras

Son demasiado buenas para proteger nuestros pezones que sufren tanto, especialmente los primeros días.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Esta sección contiene opiniones de los consumidores sobre el producto. Philips se disocia del contenido que introdujeron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluye en el presente documento no tiene como finalidad la información oficial de Philips.