Descontinuado
Uso sencillo en los traslados
Extractor con suave cojín masajeador
Incluye biberón y tetina
Funda de viaje y disco de sellado
El sacaleches tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche circula directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Sentarse cómodamente y relajarse durante la extracción ayuda a que la leche circule con más facilidad.
Nuestra almohadilla masajeadora tiene una textura suave y aterciopelada que proporciona una sensación cálida a la piel para estimular el flujo de leche de manera cómoda y suave. La icónica almohadilla de pétalos está diseñada para imitar la succión del bebé, con el fin de ayudar a estimular el flujo con delicadeza.
El sacaleches es pequeño y ligero, por lo que permite guardarlo y transportarlo fácilmente, y hace que la extracción sea más discreta.
Premios
4.7
de 5
266
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Nana9b
15/04/2019
Colombia
Es de gran utilidad para las diversas etapas del amamantamiento
Su diseño lo hace cómodo y evita grietas en el pezón. Su suavidad lo convierte en un accesorio útil mientras los pezones se curan de las lesiones de los primeros días, ademas de que extrae muy rápido, permite la lactancia con tranquilidad, sin sufrir! Sugiero este producto mucho por su practicidad, el accesorio que filtra le da tranquilidad de la higiene de la leche, y la tapa lo hace todo un utensilio para conservar por un rato si estas en la oficina y debes extraer en pausas cortas. Es mi mejor compra para la maternidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón
03/08/2021
Chile
Genial
Lo compre porque necesitaba uno urgente, y lo amooooo!!! Práctico, fácil de usar, portales, se carga por lo cual lo puedo ocupar en cualquier momento y lugar. No duele. En verdad es 100% recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera
Pollita2020
25/06/2020
Chile
Super útil
Excelente producto. Lo compré hace 3 años, aún lo tengo. Ahora espero mi segundo hijo y pienso utilizarlo nuevamente. Fácil de usar y muy cómodo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Comodidad clínicamente probada: algunas pruebas realizadas a 110 madres mostraron una preferencia significativa por Philips Avent frente a su competidor principal
Más comodidad: un 73 % de 73 madres en período de amamantamiento del Reino Unido concuerdan en que este extractor de leche fue más cómodo que su extractor actual (marcas comerciales principales).
En una investigación independiente se demostró que puede existir una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Visite www.philips.com/avent
Extractor de leche libre de BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011