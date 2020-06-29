Descontinuado
Extracción en cualquier momento y lugar
Incluye cojín masajeador suave
Mamadera y tetina naturales
El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche circula directamente del pecho al biberón o recipiente, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Sentarse cómodamente y relajarse durante la extracción ayuda a que la leche circule con más facilidad.
Al encenderlo, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre los 3 ajustes de extracción para que la leche fluya con comodidad para usted.
Nuestra almohadilla masajeadora tiene una textura suave y aterciopelada que proporciona una sensación cálida a la piel para estimular el flujo de leche de manera cómoda y suave. La icónica almohadilla de pétalos está diseñada para imitar la succión del bebé, con el fin de ayudar a estimular el flujo con delicadeza.
4.9
de 5
367
Opiniones
99%
ha recomendado este producto
Camila22
29/06/2020
Chile
Excelente producto
Es un producto de la mejor calidad, su elaboración, composición y fácil uso se adecua perfectamente a las que somos madres primerizas, además junto a sus mamaderas que simulan perfectamente el pezon de la madre; un producto 100% recomendado.
Ventajas
Producto 100% recomendado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico sencillo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico sencillo
CaritoBZ
26/06/2020
Chile
Me salvo la vida!!
Cuando mi bebé nació era muy pequeño y no se acoplaba bien. Estuve días sufriendo porque mi bebé no tomaba leche, en casa tenía el extractor manual avent que me ayudaba, pero me compre este modelo eléctrico y fue súper cómodo, porque podía estar relajada viendo alguna película mientras extraía la leche. A las semana me ayudo a armar mi pezon y mi bebé se pudo acoplar. Un meses después tuve problemas con la productividad y empecé a usarlo cada 10 min por lado. El resultado fue maravilloso, mejoró mi producción casi automáticamente. Es súper cómodo de usar, transportable. Funciona con la misma intensidad tanto conectado o con pilas. Ya se lo recomendé a todas mis amigas que están próximas a tener sus bebés
Ventajas
Portabilidad e intensidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico sencillo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico sencillo
Titatita
22/06/2020
Chile
Lo mejor
Excelente producto, todo realmente pensando en los bebés y en las mamás dándoles comodidad y seguridad al momento de extraer la leche y estar amantando 100% recomendado
Ventajas
Lo recomiedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico sencillo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico sencillo
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Comodidad probada clínicamente: en una prueba realizada en 110 madres en EE.UU., Reino Unido, China y Rusia en marzo del 2016, las madres otorgaron una puntuación promedio de 8.6 de un máximo de 10 en cuanto a la comodidad de Philips Avent.
Más leche: en una investigación independiente, se demostró que podría existir una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Consulte www.philips.com/AVENT
Extractor de leche libre de BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011