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  • Más comodidad y más leche en menos tiempo*
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Descontinuado

Philips AventExtractor de leche eléctrico doble

SCF334/31

4.5
| (31) Opiniones | 90% ha recomendado este producto
Más comodidad y más leche en menos tiempo*
El extractor de leche eléctrico doble Ultra Comfort es ideal para cuando no se dispone de mucho tiempo. Reduzca el tiempo de extracción y siéntese cómodamente mientras el suave cojín masajeador estimula con delicadeza el flujo de leche. El extractor es silencioso y muy fácil de configurar, personalizar, usar y limpiar.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Extractor de leche eléctrico doble con cojín masajeador

Más comodidad y más leche en menos tiempo*

  • Extrae más leche en menos tiempo

  • Incluye cojín masajeador suave

  • Bolsa de viaje y 2 biberones

Postura de extracción cómoda gracias a su exclusivo diseño

Postura de extracción cómoda gracias a su exclusivo diseño

El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche fluye directamente del pecho al biberón o recipiente, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.

Seleccione el ajuste más eficaz y cómodo para usted

Al encenderlo, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre los 3 ajustes de extracción para que la leche fluya con comodidad para usted.

Cojín masajeador suave con pétalos para masaje

Cojín masajeador suave con pétalos para masaje

Nuestro cojín masajeador tiene una textura aterciopelada suave que le entrega a su piel una sensación cálida para estimular de forma delicada y cómoda el flujo de leche. La icónica almohadilla de pétalos está diseñada para imitar la succión del bebé a fin de ayudar a estimular el flujo con delicadeza.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

31

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

28/06/2020

Chile

Chile

Excelente producto

Me encanta es facil practico muy bueno facilita la vida a una mami sobre todo si trabaja y debe dedicar srto tiempo a sacarse leche

Ventajas

Practico

Contras

Un poco caro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

25/06/2020

Chile

Chile

Rápido y sin dolor

Extrae rápido y sin dolor, eficiente y ayuda a producir más leche ocupándolo cada 2 horas los primeros días de vida del bebé, fácil de ocupar, de transportar y de lavar

Ventajas

La rapidez y los niveles de extracción

Contras

El ruido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

24/06/2020

Chile

Chile

excelente producto cumplió con toda su descripción

elegí este extractor ya que es muy practico y fácil de usar

Ventajas

suavecito

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Un 83% de las madres lactantes confirma que el extractor eléctrico doble Philips Avent Comfort tiene un uso cómodo. Pruebas independientes realizadas en los hogares de 81 madres de EE. UU. en agosto del 2012.

  2. Más leche: en una investigación independiente, se demostró que podría existir una relación entre los niveles altos de comodidad y una mayor producción de leche. Consulte www.philips.com/AVENT

  3. Extractor de leche libre de BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011