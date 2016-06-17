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Descontinuado

Philips AventVaso para el almacenamiento de la leche materna

SCF619/05

4.3
| (98) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Almacene la leche materna en forma segura
Extraiga, guarde y alimente con su leche materna en forma eficiente con nuestro nuevo vaso de almacenamiento. Podrá esterilizarlo y reutilizarlo con extractores o tetinas Philips Avent: un sistema, muchas opciones.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

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Con tapa antiderrames

Almacene la leche materna en forma segura

  • 180 ml/6 oz

  • 5 piezas

Almacenamiento y transporte seguros

Almacenamiento y transporte seguros

Los vasos de almacenamiento Philips Avent cuentan con una tapa que crea un sello seguro para un transporte y almacenamiento seguros.

Para saber fácilmente las fechas y el contenido

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Opiniones

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4.3

de 5

98

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

17/06/2016

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Muy practicos

Es un producto muy practico para las mamás y de muy buena calidad.... los extractores de leche deberían tener precios mas asequibles ...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF618/10 Vasos para el almacenamiento de la leche materna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF618/10 Vasos para el almacenamiento de la leche materna

18/06/2020

Chile

Chile

Funcionalidad

Amo que se pueda utilizar tanto para almacenar leche como para almacenar sus comidas

Ventajas

Tamaño

Contras

Precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF619/05 Vaso para el almacenamiento de la leche materna

Sí, recomiendo este producto

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04/03/2020

Chile

Chile

Liviano

Guardo mi leche materna en los frascos para conservarlos en el refrigerador, muy útiles!

Ventajas

Tamaño y adaptador para biberon

Contras

Hay que asegurarse que cerró correctamente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para almacenamiento avent SCF618/10 Vasos para almacenamiento de leche materna

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 