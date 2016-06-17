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  • Ideal para almacenar comidas cuando esté en casa o fuera de ella
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Descontinuado

Philips AventVaso de almacenamiento de comida

SCF639/05

4.3
| (98) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Ideal para almacenar comidas cuando esté en casa o fuera de ella
Guarde la saludable papilla de su bebé y aliméntelo con nuestro nuevo vaso de almacenamiento de comida. Podrá esterilizarlo y reutilizarlo con Philips Avent tanto en casa como fuera de ella.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

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Con tapa antiderrames

Ideal para almacenar comidas cuando esté en casa o fuera de ella

  • Estándar

Aptos para el frigorífico/congelador

Aptos para el frigorífico/congelador

Para máxima comodidad.

Fácil de usar y limpiar

Fácil de usar y limpiar

Se puede utilizar de manera segura en el calientabiberones, microondas, lavavajillas y esterilizador.

Este producto no contiene BPA

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

98

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

17/06/2016

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Muy practicos

Es un producto muy practico para las mamás y de muy buena calidad.... los extractores de leche deberían tener precios mas asequibles ...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF618/10 Vasos para el almacenamiento de la leche materna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF618/10 Vasos para el almacenamiento de la leche materna

18/06/2020

Chile

Chile

Funcionalidad

Amo que se pueda utilizar tanto para almacenar leche como para almacenar sus comidas

Ventajas

Tamaño

Contras

Precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF619/05 Vaso para el almacenamiento de la leche materna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF619/05 Vaso para el almacenamiento de la leche materna

04/03/2020

Chile

Chile

Liviano

Guardo mi leche materna en los frascos para conservarlos en el refrigerador, muy útiles!

Ventajas

Tamaño y adaptador para biberon

Contras

Hay que asegurarse que cerró correctamente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para almacenamiento avent SCF618/10 Vasos para almacenamiento de leche materna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para almacenamiento avent SCF618/10 Vasos para almacenamiento de leche materna

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 