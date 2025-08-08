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  • Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias*
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Philips AventBiberón anticólicos

SCY100/01

5
| (9) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

4 oz
4 oz
9 oz
9 oz
Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias*
La tetina texturizada y el sistema de válvulas anticólicos del biberón se diseñaron para reducir las interrupciones en la alimentación y la sensación de incomodidad. Gracias a su válvula anticólicos integrada, el aire circula por el biberón y lo mantiene lejos de la pancita del bebé.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Diseñado para una alimentación ininterrumpida

Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias*

  • 1 biberón

  • 4 oz/125 ml

  • Tetina Flow 1

  • 0 m+

Exclusiva válvula anticólicos diseñada para reducir la ingesta de aire

Exclusiva válvula anticólicos diseñada para reducir la ingesta de aire

Nuestra válvula anticólicos clínicamente probada* está diseñada para reducir los cólicos y gases. En los estudios clínicos, se ha demostrado que el biberón Philips Avent reduce los cólicos y el malestar. Este se reduce significativamente por la noche, ya que los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar que los bebés alimentados con biberones con abertura de la competencia.

La textura acanalada evita el colapso, para lograr una alimentación ininterrumpida.

La textura acanalada evita el colapso, para lograr una alimentación ininterrumpida.

La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita la contracción de esta, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.

Tetina diseñada para un agarre seguro

Tetina diseñada para un agarre seguro

El diseño de la tetina evita que esta se contraiga, para un cierre seguro y una alimentación ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

9

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

08/08/2025

México

México

Empleado de Philips

PRACTICIDAD

[Employee of philipsglobal] Mi bebe no tiene mas colicos con estos biberones, me gustan mucho y son muy practicos

Ventajas

PEQUEÑAS Y PRACTICAS

Contras

No tengo nada en contra de estas mamilas

Esta reseña se realizó para SCY100 Biberón anticólicos

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05/08/2025

México

México

Empleado de Philips

Producto altamente recomendable, bebé con reflujo

[Employee of philipsglobal] Porque los usa mi bebé y han salido muy buenos ya que padece de reflujo desde el nacimiento, He recomendado estas mamilas a mis conocidas que tienen hijos o también a quienes están pensandi en ser papás. Ya que no se van arrepentir con la selección.

Ventajas

Le ayudó a mi bebé con reflujo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY100 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY100 Biberón anticólicos

23/07/2025

México

México

Empleado de Philips

Básico para un recién nacido..

[Employee of philipsglobal] Ideal y necesario para recién nacidos y madres primerizas

Ventajas

Este biberon es necesario para una nueva mamá

Contras

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCY100 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.  

  1. A las dos semanas de vida, los bebés alimentados con un biberón Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche en comparación con los bebés alimentados con otro biberón de la competencia.

  2. Se comprobó que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga y que se produzcan interrupciones en la alimentación e ingestión de aire.

  3. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos son causados, en parte, por tragar aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto e irritabilidad.