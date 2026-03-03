Extracción de cabezales de afeitado de la afeitadora

La información de esta sección se aplica a todas las afeitadoras Philips con anillos individuales de plástico y metal que mantienen los cabezales de afeitado en su sitio.



Desconecte la afeitadora de la toma de corriente y asegúrese de que está apagada antes de comenzar. Si va a sustituir los cabezales de afeitado por otros nuevos, puede omitir los pasos 4-7.

Quite el soporte del cabezal de afeitado de la unidad de afeitado en la parte superior de la afeitadora. En función del modelo, puede pulsar el botón de la parte frontal de la unidad de afeitado para abrirla y, a continuación, sacarlo de la bisagra, o simplemente tirar del soporte del cabezal de afeitado para extraerlo de la unidad de afeitado. Gire cada anillo de retención hacia la izquierda para desbloquearlo. Extraiga los cabezales de afeitado del soporte del cabezal de afeitado. Extraiga las unidades de corte de los protectores. Nota: Cada unidad de corte y su protector forman un conjunto único, por lo que es muy importante no mezclarlos. Enjuague la unidad de corte con agua tibia. Enjuague el protector con agua tibia. Vuelva a colocar cada unidad de corte en su protector. Con el soporte del cabezal de afeitado boca abajo, vuelva a colocar los cabezales de afeitado con la parte superior de los protectores hacia abajo. Coloque el anillo de retención encima del cabezal de afeitado. Los pequeños salientes que sirven para sujetar y girar los anillos deben estar orientados hacia arriba. Gire los anillos de retención hacia la derecha para encajar los cabezales de afeitado en su sitio.

Vuelva a colocar el soporte del cabezal de afeitado en la afeitadora. Si ha limpiado los cabezales de afeitado, deje que se sequen al aire antes del siguiente afeitado. Si se ha acumulado pelo en la cámara de recogida del pelo, enjuáguela con agua corriente.