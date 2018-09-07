Descontinuado
Afeitadora de lámina única
Recarga de 8 hrs
1 accesorio
La lámina flotante se desliza de forma natural sobre las curvas y los contornos manteniendo el contacto con la piel para un afeitado uniforme.
Los recortadores con punta redondeada en forma de perla delante y detrás de la lámina de afeitado permiten que la afeitadora se deslice suavemente sobre tu piel y evitan los rasguños para que disfrutes de un afeitado suave con la piel.
El mango ergonómico en forma de S ayuda a pasarla fácilmente por todo el cuerpo con un control máximo y un mayor alcance con movimientos naturales y precisos.
Premios
4.3
de 5
9
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Paoher18
07/09/2018
Colombia
Facilidad de Uso
[Employee of philipsglobal] Nunca habia tardado menos en depilarme, 5 minutos y mis piernas estan listas y sin dolor!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Claudilla1983
11/02/2017
Colombia
Comprador verificado
Comodo, facil de usar y util
Dura la carga Buen precio Depilacion suave Facil de limpia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
08/11/2020
España
Totalmente recomendable
La tengo casi 1 año y es perfecta. Apura muy bien la depilación, es muy rápido depilarse con ella, no hace absolutamente nada de daño ni cortes. Es muy fácil depilarse con ella y se adapta muy bien a las curvas de las piernas. Se limpia fácilmente y la batería dura muchísimo, aunque te avise de que le queda poca batería, te da tiempo a depilar el cuerpo entero. Sin duda la mejor opción para una depilación sin dolor.
Ventajas
Indolora, buena batería, rápida
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo