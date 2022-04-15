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SatinShave Advanced Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Descontinuado
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BRL130/00
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¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Cuándo tengo que sustituir la lámina de mi afeitadora femenina?
¿Puedo utilizar mi afeitadora femenina Philips en el baño o en la ducha?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora femenina Philips?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
Cable USB
SatinShave AdvancedCabezal de afeitado
Adaptador USB para pared HQ87
Mi afeitadora femenina Philips Sonicare hace mucho ruido
Mi afeitadora femenina Philips no se carga
Mi afeitadora femenina Philips no funciona
La piel se irrita al usar la afeitadora Satin Philips
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