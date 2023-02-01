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Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Cordless shaver with Wet and Dry use
Descontinuado
Asistencia técnica
BRL146/00
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¿Cuándo tengo que sustituir la lámina de mi afeitadora femenina?
¿Puedo utilizar mi afeitadora femenina Philips en el baño o en la ducha?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora femenina Philips?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
Cable USB
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ShaversCepillo de limpieza
Mi afeitadora femenina Philips no se carga
La piel se irrita al usar la afeitadora Satin Philips
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No encuentro el adaptador/cargador USB para mi producto Philips