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Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Cordless shaver with Wet and Dry use

Descontinuado

Asistencia técnica

Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Cordless shaver with Wet and Dry use

BRL146/00

Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Cordless shaver with Wet and Dry use

Descontinuado

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Manuales y documentación

Manual del usuario

  • PDF archivo, 1.1 MB
  • 1 February 2023

Data Act Document

  • PDF archivo, 207.8 kB
  • 24 September 2025

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