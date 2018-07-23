Descontinuado
Sistema de cuchillas MultiPrecision
45 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Recortador de precisión SmartClick
Afeitado al ras sin cortes ni rasguños. El sistema de cuchillas MultiPrecision con cabezal redondeado se desliza suavemente para proteger tu piel.
Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Obtén un afeitado rápido y al ras. Nuestro sistema de cuchillas MultiPrecision levanta y corta todo el vello y la barba restante: en pocas pasadas.
Premios
4.2
de 5
281
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Juan67
23/07/2018
Colombia
Excelente producto
Un excelente producto, cumplió todas las expectativas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
jairoar
03/05/2018
Colombia
Excelente
Muy fácil de usar, sin embargo el manual de usuario es muy gráfico y por ejemplo, por error dejé presionado el botón de encendido y quedó activado el bloqueo de viaje, tuve que buscar en internet como se quitaba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
jbrodriguezb
20/08/2017
Colombia
Comprador verificado
Excelente Maquina
Excelente rendimiento de la batería, afeitado perfecto con un diseño hermoso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, según la definición de la categoría "body shavers", datos de 2023. Investigación realizada en noviembre de 2023.
Protege 10 veces más que una cuchilla normal; prueba realizada en Alemania en 2015, después de 21 días de aclimatación