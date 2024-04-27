Cuchillas SteelPrecision
Sensor de potencia adaptable
Cabezales flexibles 360-D
Recortador ajustable integrado
Potentes, pero suaves, las 45 cuchillas SteelPrecision autoafilables de esta afeitadora Philips completan hasta 90,000 cortes por minuto, lo que permite cortar más vello por cada pasada** con el fin de lograr un acabado limpio y cómodo.
La afeitadora eléctrica cuenta con un sensor de vello facial inteligente detecta la densidad del pelo 125 veces por segundo. La tecnología adapta automáticamente la potencia de corte para un afeitado suave y sin esfuerzo.
Esta afeitadora eléctrica Philips, diseñada para seguir los contornos de tu rostro, tiene cabezales completamente flexibles que giran en 360° para un afeitado cómodo y completo.
4.3
de 5
432
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
freileonmd
27/04/2024
Colombia
Comprador verificado
Super
Suavidad, díseño, rapidez, duración de batería, excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5582/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5582/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Toño1971
26/01/2023
Colombia
Comprador verificado
Excelente producto
Excelente producto, no me imaginaba tanta calidad, comodidad y seguridad en esta maquina. Definitivamente lo mejor. Gracias!!
Ventajas
Todo
Contras
No he encontrado hasta ajora cosas en contra
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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15/11/2021
Colombia
Se ve con todas las garantías de una buena máqui
Me gusta y lo recomiendo por qué se ve que ndwja suave el cutis
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, según la definición de la categoría "body shavers", datos de 2023. Investigación realizada en noviembre de 2023.
Probado frente a la serie 3000 de Philips.