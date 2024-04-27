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  • Afeitado potente y suave con la piel
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Shaver series 5000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5588/17

4.3
| (432) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Afeitado potente y suave con la piel
La serie 5000 de Philips ofrece un afeitado potente y ahora corta incluso más pelo por pasada*. Equipada con la avanzada tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta el cabello y se adapta a su densidad para mejorar la comodidad de la piel.
Ver todos los beneficios

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo1

Con tecnología SkinIQ

Afeitado potente y suave con la piel

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Sensor de potencia adaptable

  • Cabezales flexibles 360-D

  • Recortador ajustable integrado

Mayor rendimiento de corte en cada pasada

Mayor rendimiento de corte en cada pasada

Potentes, pero suaves, las 45 cuchillas SteelPrecision autoafilables de esta afeitadora Philips completan hasta 90,000 cortes por minuto, lo que permite cortar más vello por cada pasada** con el fin de lograr un acabado limpio y cómodo.

Una afeitadora con la potencia para dominar las barbas

Una afeitadora con la potencia para dominar las barbas

La afeitadora eléctrica cuenta con un sensor de vello facial inteligente detecta la densidad del pelo 125 veces por segundo. La tecnología adapta automáticamente la potencia de corte para un afeitado suave y sin esfuerzo.

Sigue los contornos del rostro

Sigue los contornos del rostro

Esta afeitadora eléctrica Philips, diseñada para seguir los contornos de tu rostro, tiene cabezales completamente flexibles que giran en 360° para un afeitado cómodo y completo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

432

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

27/04/2024

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Super

Suavidad, díseño, rapidez, duración de batería, excelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5582/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

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26/01/2023

Colombia

Colombia

Comprador verificado

Excelente producto

Excelente producto, no me imaginaba tanta calidad, comodidad y seguridad en esta maquina. Definitivamente lo mejor. Gracias!!

Ventajas

Todo

Contras

No he encontrado hasta ajora cosas en contra

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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15/11/2021

Colombia

Colombia

Se ve con todas las garantías de una buena máqui

Me gusta y lo recomiendo por qué se ve que ndwja suave el cutis

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, según la definición de la categoría "body shavers", datos de 2023. Investigación realizada en noviembre de 2023. 

  1. Probado frente a la serie 3000 de Philips.