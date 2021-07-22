Descontinuado
S6630/11
Cuchillas MultiPrecision
Revestimiento antifricción
Cabezales Multiflex
Modo de protección
Consigue un afeitado rápido y apurado. Las cuchillas MultiPrecision levantan los vellos largos y cortos y los cortan en unas pocas pasadas, así como la barba restante.
El revestimiento especial de los anillos de afeitado está diseñado para reducir la fricción sobre la piel y permitir un afeitado suave y sin esfuerzo que reduce la irritación de la piel.
Los cabezales Flex de cinco direcciones con cinco movimientos independientes siguen los contornos del rostro y permiten que la afeitadora se deslice sobre la piel de forma cómoda y con mínima resistencia.
4.1
de 5
92
Opiniones
FEDE2021
22/07/2021
Chile
Excelente producto
Hace más de 30 años uso la Marca. Hoy, adquirí el modelo S6640/44. Excelente afeitado, suave, al ras.
Ventajas
Afeitado suave y rápido. Diseño anatómico y cabezales flexibles
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6640/44 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6640/44 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
yizuz26
11/06/2020
Chile
muy buena afeitadora
muy buena afeitadora, no me deja ninguna irritacion, y la bateria dura muchisimo, tambien que el patillero tenga medidas me permite cambiar mi estilo. 100% recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6640/44 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6640/44 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
06/06/2020
Chile
Una joya
La mejor afeitada en años! Rápida, suave y muy eficiente.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6640/44 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6640/44 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, según la definición de la categoría "body shavers", datos de 2023. Investigación realizada en noviembre de 2023.