Descontinuado
Un enfoque no quirúrgico
Para pezones planos o invertidos
2 Niplette y 2 discos absorbentes
Los pezones invertidos o no protráctiles afectan a hasta un 10% de las mujeres, provocan trastornos psicológicos y hacen que la lactancia materna resulte difícil para la madre y el bebé. El patrón de succión del bebé debería extraer el pezón. Si no es así, el Niplette™ es una solución sencilla y cómoda que puede ser de ayuda. El dispositivo permite a las mujeres con pezones planos o invertidos amamantar de forma cómoda sin necesidad de someterse a una cirugía invasiva*. Este se compone de un molde de tetina transparente con un protector de sellado que está conectado a una válvula y a un conector de jeringa.
Idealmente, el Niplette se debería utilizar antes del embarazo y durante períodos de 8 horas por día o noche*. Si los pechos no son tan sensibles, el dispositivo también se puede utilizar durante los primeros seis meses de embarazo para lograr una corrección permanente o después del nacimiento del bebé, durante unos minutos antes de amamantar. El Niplette succiona el pezón para que el bebé pueda sujetarse fácilmente y permite establecer una rutina de amamantamiento durante los primeros días. Después de terminar con el amamantamiento, la madre puede llevar a cabo una corrección cosmética permanente y, si este es el caso, puede seguir usando el Niplette de vez en cuando.
Se debe sostener el vaso sobre la areola del pezón con una mano y sacar al aire con el uso de una jeringa de 5 ml, para poder succionar el pezón con el dispositivo. El usuario tiene el control de la succión y puede tirar del pezón de manera firme y cómoda. Cuando se estira el pezón, el usuario, después de separar cuidadosamente la jeringa de la válvula, puede continuar con sus actividades normales y seguir usando el dispositivo Niplette discretamente dentro del brasier. Se recomienda realizar el primer uso en la medida de lo posible*.
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
antonitaita
25/07/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF152/02 Niplette™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF152/02 Niplette™
medicina9
21/07/2020
Argentina
Es lo mejor del mercado
Sinceramente no tenia muchas expectativas con respecto a este producto pero varios medicos consultados me lo recomendaron con tanta vehemencia que les hice caso y es fantastico. lo super recomiendo porque es una eleccion no quirurgica que con paciencia y tenacidad logra resultados fantasticos. Parece magia pero es real.
Ventajas
comodidad
Contras
algo costoso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF152/02 Niplette™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF152/02 Niplette™
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Sr. D. McGeorge, FRCS (cirujano plástico), el Niplette: un instrumento para la corrección de pezones invertidos sin cirugía, British Journal of Plastic Surgery (1994), volumen 47, páginas 46-49
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