Descontinuado
SCF167/01
Tamaño preciso y máxima comodidad
Este suave cojín masajeador tiene un embudo más ancho, diseñado especialmente para madres con pezones más grandes. Se puede utilizar con la gama de extractores de leche Comfort de Philips Avent. Consulte las imágenes que aparecen más abajo para decidir si necesita el cojín para extractor de leche más grande.
Para todos los extractores Confort
Puede comprobar si necesita un cojín para extractor de leche grande probando si sus pezones caben cómodamente en el embudo del cojín. Si el pezón toca o roza las paredes del embudo del cojín, debe elegir un cojín para extractor de leche grande para garantizar una extracción más cómoda.
Si el pezón se asienta cómodamente en el embudo del cojín, está utilizando el cojín masajeador del tamaño correcto.
Si el pezón toca o frota la pared del embudo del cojín, debe elegir el cojín para extractor de leche grande con embudo más ancho para garantizar una extracción más cómoda.
Opiniones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.