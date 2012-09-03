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Descontinuado

Philips AventCojín masajeador grande

SCF167/01

Tamaño preciso y máxima comodidad

Este suave cojín masajeador tiene un embudo más ancho, diseñado especialmente para madres con pezones más grandes. Se puede utilizar con la gama de extractores de leche Comfort de Philips Avent. Consulte las imágenes que aparecen más abajo para decidir si necesita el cojín para extractor de leche más grande.

Ver todos los beneficios
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Extractor de leche con embudo más ancho

Tamaño preciso y máxima comodidad

  • Para todos los extractores Confort

Embudo ancho para un ajuste cómodo

Embudo ancho para un ajuste cómodo

Puede comprobar si necesita un cojín para extractor de leche grande probando si sus pezones caben cómodamente en el embudo del cojín. Si el pezón toca o roza las paredes del embudo del cojín, debe elegir un cojín para extractor de leche grande para garantizar una extracción más cómoda.

Ajuste correcto: el pezón se asienta cómodamente en el embudo del cojín

Ajuste correcto: el pezón se asienta cómodamente en el embudo del cojín

Si el pezón se asienta cómodamente en el embudo del cojín, está utilizando el cojín masajeador del tamaño correcto.

Elija el tamaño grande: el pezón toca las paredes del embudo

Elija el tamaño grande: el pezón toca las paredes del embudo

Si el pezón toca o frota la pared del embudo del cojín, debe elegir el cojín para extractor de leche grande con embudo más ancho para garantizar una extracción más cómoda.

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 