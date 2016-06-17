Descontinuado
Incluye adaptadores cómodos
180 ml/6 oz
10 piezas
Los vasos de almacenamiento Philips Avent cuentan con una tapa que crea un sello seguro para un transporte y almacenamiento seguros.
Vea fácilmente las fechas y el contenido.
Para guardarlo fácilmente.
4.3
de 5
98
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
heidi301mic
17/06/2016
Colombia
Comprador verificado
Muy practicos
Es un producto muy practico para las mamás y de muy buena calidad.... los extractores de leche deberían tener precios mas asequibles ...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF618/10 Vasos para el almacenamiento de la leche materna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF618/10 Vasos para el almacenamiento de la leche materna
Flanchu
18/06/2020
Chile
Funcionalidad
Amo que se pueda utilizar tanto para almacenar leche como para almacenar sus comidas
Ventajas
Tamaño
Contras
Precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF619/05 Vaso para el almacenamiento de la leche materna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF619/05 Vaso para el almacenamiento de la leche materna
Bbritaz
04/03/2020
Chile
Liviano
Guardo mi leche materna en los frascos para conservarlos en el refrigerador, muy útiles!
Ventajas
Tamaño y adaptador para biberon
Contras
Hay que asegurarse que cerró correctamente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para almacenamiento avent SCF618/10 Vasos para almacenamiento de leche materna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para almacenamiento avent SCF618/10 Vasos para almacenamiento de leche materna
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.