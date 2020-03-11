Descontinuado
Cómodos y discretos
Los exclusivos discos absorbentes SCF254/60 de Philips Avent se diseñaron especialmente para ayudarla a mantenerse seca y cómoda durante el día.
60 discos para día
Ultrafinos y con forma anatómica. Banda adhesiva para mantener el disco en su lugar.
Antideslizante con cintas adhesivas para mantener el protector en su lugar.
Desarrollado en colaboración con una matrona y una asesora de lactancia que ha ayudado a las madres con la lactancia durante 20 años.
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4.5
de 5
4
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
11/03/2020
Colombia
ideal para no manchar nuestra ropa
Este producto es ideal para no machar la ropa, lo recomiendo demasiado absorbe super bien, sin manchar la ropa.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/30 Protectores mamarios desechables
Fecha de uso 2019-11-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/30 Protectores mamarios desechables
Fecha de uso 2019-11-11
Bbritaz
04/03/2020
Chile
Magnificos
Me encantan ! Se adhieren súper bien al sostén maternal
Ventajas
Todo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/60 Protectores mamarios desechables
Fecha de uso 2019-02-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/60 Protectores mamarios desechables
Fecha de uso 2019-02-04
Mony
01/07/2012
España
te olvidas de pequeños accidentes
puedes andar cómodamente sin pensar en esos pequeños accidentes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/30 Discos absorbentes desechables
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/30 Discos absorbentes desechables
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.