Descontinuado
Ayuda a estimular y calmar
Las almohadillas SCF258/02 de Philips Avent ayudan a estimular y otorgan alivio.
Estimula y alivia
Uso en caliente y frío
2 piezas
Para aliviar los pechos doloridos o ingurgitados. Consérvelos en la nevera o el congelador. Utilícelos siempre con las fundas.
Desarrollado en colaboración con una matrona y una asesora de lactancia que ha ayudado a las madres con la lactancia durante 20 años.
Para una mayor comodidad de la piel
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Bbritaz
04/03/2020
Chile
Ayudan a que salga más leche
Los uso previamente a la extracción de leche y resulta muy útil
Ventajas
Fácil uso
Contras
La funda podría tener orificio para ponerlo junto al extractor en el seno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF258/02 Almohadilla térmica 2 en 1
Fecha de uso 2019-02-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF258/02 Almohadilla térmica 2 en 1
Fecha de uso 2019-02-04
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.