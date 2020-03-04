ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficio emocional
  • Fotografía de beneficio emocional
  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficio emocional
  • Fotografía de beneficio emocional

Descontinuado

Philips AventAlmohadilla térmica 2 en 1

SCF258/02

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Ayuda a estimular y calmar

Las almohadillas SCF258/02 de Philips Avent ayudan a estimular y otorgan alivio.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Productos compatibles
Extractor de leche manual

Extractor de leche manual

SCF430/10

Extractor de leche manual

Extractor de leche manual

SCF430/13

Laktator Elektryczny Premium

Laktator Elektryczny Premium
Extractor de leche eléctrico

SCF395/11

Para estimular el flujo de leche antes de la toma

Ayuda a estimular y calmar

  • Estimula y alivia

  • Uso en caliente y frío

  • 2 piezas

Uso en frío: para aliviar los pechos doloridos o ingurgitados

Uso en frío: para aliviar los pechos doloridos o ingurgitados

Para aliviar los pechos doloridos o ingurgitados. Consérvelos en la nevera o el congelador. Utilícelos siempre con las fundas.

Desarrollados con una experta en lactancia materna

Desarrollado en colaboración con una matrona y una asesora de lactancia que ha ayudado a las madres con la lactancia durante 20 años.

Incluye fundas suaves

Incluye fundas suaves

Para una mayor comodidad de la piel

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

04/03/2020

Chile

Chile

Ayudan a que salga más leche

Los uso previamente a la extracción de leche y resulta muy útil

Ventajas

Fácil uso

Contras

La funda podría tener orificio para ponerlo junto al extractor en el seno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF258/02 Almohadilla térmica 2 en 1

Fecha de uso 2019-02-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF258/02 Almohadilla térmica 2 en 1

Fecha de uso 2019-02-04

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 