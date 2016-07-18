Descontinuado
SCF330/11
Más comodidad, más leche, naturalmente
Cuando está cómoda y relajada, la leche fluye con más facilidad. Por eso creamos nuestro extractor de leche más cómodo hasta el momento. Siéntese cómodamente sin necesidad de inclinarse hacia delante y deje que nuestro suave cojín masajeador estimule ligeramente el flujo de leche.
Natural
Incluye biberón de 11 ml
El sacaleches tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche circula directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Sentarse cómodamente y relajarse durante la extracción natural ayuda a que la leche circule con más facilidad.
Nuestra almohadilla masajeadora tiene una textura suave y aterciopelada nueva que proporciona una sensación cálida a la piel para estimular el flujo de leche de manera cómoda y suave. La almohadilla está diseñada para imitar suavemente la succión del bebé y estimular la bajada.
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
1.0
de 5
1
Resumen
Marchss
18/07/2016
México
NO FUNCIONO
Utilizo todos los productos de avent pero el extractor manuela me defraudo, no saco ni una onza de leche, cuando con un extractor de 150 pesos puedo sacar hasta tres o cuatro en cada pecho, y el precio es 1000% mas alto.
Esta reseña se realizó para SCF330/11 Comfort Manual breast pump
Esta reseña se realizó para SCF330/11 Comfort Manual breast pump
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE