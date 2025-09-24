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Bodygroom series 3000 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
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BG3007/01
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Data Act Document
Declaración de conformidad del RU - English (US)
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¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
Tengo alergia al níquel. ¿Puedo utilizar este aparato?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
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Cable USB
Bodygroom Series 3000 & 5000Peine recortador de 3 mm
Adaptador USB para pared HQ87
ShaversCepillo de limpieza
Cabezal de lámina de afeitado de repuesto
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Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual
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