1 peine-guía desmontable de 3 mm
Afeitadora en 2D con seguimiento de contornos
Uso sin cable por 40 min
El cabezal de la afeitadora cuenta con puntas redondeadas y una lámina hipoalergénica patentadas para proteger la piel de cortes y rasguños durante el afeitado.
Corte el vello que crece en cualquier dirección con el recortador bidireccional y el peine-guía de 3 mm. En el caso de vello más grueso, se recomienda recortarlo previamente.
Su afeitadora corporal para uso en seco y húmedo es totalmente impermeable, por lo que puede usarla dentro o fuera de la ducha y limpiarla fácilmente. Para obtener mejores resultados, úsela en vello seco antes de ducharse.
4.0
de 5
367
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
Práctico25
25/02/2024
Colombia
Comprador verificado
Excelente producto
Práctica, liviana, fácil de llevar. Buena duración de batería
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
03/01/2024
Colombia
Comprador verificado
Satisfecho
Me gusta porque no me corta la piel y es lo que realmente necesitaba
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Fernanrein
03/07/2023
Colombia
Comprador verificado
Lo máximo
Excelente para usarlo bajo la ducha, y te cuida tus partes intimas
Ventajas
Si
Contras
No
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Sí, recomiendo este producto
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Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.