Descontinuado
Revestimiento protector SkinGlide
Cuchillas SteelPrecision
Sensor de control de movimiento
Cabezales flexibles 360-D
Un revestimiento protector se sitúa entre los cabezales de la afeitadora y la piel. Compuesto por hasta 2,000 esferas de microtecnología por milímetro cuadrado, reduce la fricción sobre la piel en un 25%* para minimizar la irritación.
Potentes, pero suaves, las 45 cuchillas SteelPrecision autoafilables de esta afeitadora Philips completan hasta 90,000 cortes por minuto, lo que permite cortar más vello por cada pasada** con el fin de lograr un acabado limpio y cómodo.
La tecnología de detección del movimiento de la afeitadora eléctrica realiza un seguimiento de tu afeitado y te guía para que consigas una técnica más eficaz. Después de tan solo tres afeitados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas***.
4.2
de 5
403
Opiniones
82%
ha recomendado este producto
Jlmo
04/09/2023
Colombia
Comprador verificado
Es un producto muy completo
El producto permite un afeitado guiado conectándose al smart phone
Ventajas
Mucha comodidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7783/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7783/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Frank220690
25/07/2026
Chile
Muy completa
Precio calidad cumple con todas las expectativas. 100% recomendado
Ventajas
Calidad y prestigio marca
Contras
Quizás el precio , no es para todos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-07-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-07-24
Rangeofficer
13/01/2026
Chile
Comprador verificado
Excelente compra
La máquina es espectacular, rendimiento excepcional, no quedan irritaciones, fácil manejo, la carga dura bastante. Excelente compra.
Ventajas
Excelente calidad
Contras
Ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, según la definición de la categoría "body shavers", datos de 2023. Investigación realizada en noviembre de 2023.
en comparación con el material sin revestimiento
Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.
De acuerdo con los usuarios de la serie S7000 de Philips y la aplicación GroomTribe en el 2019.
Tras comparar residuos de afeitado después de utilizar líquido limpiador o agua en el cartucho