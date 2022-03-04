Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel

La serie 7000 de Philips se desliza suavemente sobre la piel, mientras corta cada cabello al ras, incluso en barbas de hasta 3 días. Equipada con la avanzada tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta el cabello y se adapta a este, además de moverse correctamente para brindar una mejor protección de la piel.