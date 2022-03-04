S7886/50
Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel
La serie 7000 de Philips se desliza suavemente sobre la piel, mientras corta cada cabello al ras, incluso en barbas de hasta 3 días. Equipada con la avanzada tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta el cabello y se adapta a este, además de moverse correctamente para brindar una mejor protección de la piel.Más información
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Presenta un revestimiento protector entre los cabezales de la afeitadora y la piel. Hecho de hasta 250 000 microesferas por centímetro cuadrado, mejora el deslizamiento sobre la piel hasta en un 30 %*** para minimizar la irritación.
Con hasta 90 000 acciones de corte por minuto, las cuchillas SteelPrecision afeitan un 17% más al ras* y cortan más vello por pasada. Las 45 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y se fabrican en Europa.
Perfeccione su afeitado emparejando la afeitadora con la aplicación Philips GroomTribe. Siga el progreso de su piel en cada afeitada, personalice su afeitada y domine su técnica para conseguir una afeitada al ras y suave con la piel.
Los cabezales completamente flexibles giran 360° para seguir los contornos del rostro y la cabeza. Disfrute de un contacto óptimo con la piel para un afeitado cómodo y profundo.
La nueva forma de los cabezales de afeitado está diseñada para ofrecer precisión. La superficie se mejoró con canales de guía del vello, diseñados para mover el vello a una posición de corte eficaz.
La potente cápsula de limpieza limpia a fondo y lubrica la afeitadora en solo 1 minuto, para que siga rindiendo al máximo durante más tiempo. La cápsula es 10 veces más eficaz que la limpieza con agua**. Es la cápsula de limpieza más pequeña del mundo, por lo que puede guardarla fácilmente y utilizarla en cualquier lugar.
Adapte su rutina de afeitado a sus necesidades. Con Wet & Dry, puede disfrutar de un cómodo afeitado en seco o un refrescante afeitado en húmedo. Puede afeitarse con gel o espuma incluso bajo la ducha.
Complete su look con el recortador de precisión desplegable de la afeitadora. Integrado en el cuerpo de la afeitadora, es la manera perfecta de mantener el bigote y recortar las patillas.
En Philips, impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Aspiramos a reducir los desperdicios y minimizar la cantidad de adaptadores USB que sacamos al mercado. Si necesita un adaptador, tiene a disposición una unidad de alimentación adecuada en el sitio: www.philips.com/support
Nuestra planta de producción de cuchillas utiliza electricidad 100 % renovable y nuestro embalaje está fabricado con materiales reciclables. Todas las afeitadoras incluyen un pasaporte ecológico.
Nuestras afeitadoras están diseñadas para la excelencia y vienen con una garantía extendida de hasta 5 años cuando registre su producto. De este modo, puede disfrutar de la confiabilidad y el rendimiento máximos. Afeitada tras afeitada.
La tecnología de detección de movimiento rastrea cómo se afeita y lo guía a una técnica más eficaz. Después de solo tres afeitadas, la mayoría de los hombres lograron una mejor técnica de afeitado con menos pasadas****.
Ajusta dinámicamente la potencia de afeitado desde el momento en que la afeitadora toca su rostro o cabeza. Detecta la densidad del vello 250 veces por segundo. Se adapta a su barba para un afeitado sin esfuerzo.
