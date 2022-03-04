Términos de búsqueda

Resolución de problemas y asistencia

Shaver series 7000
Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S7886/50
Ver especificaciones del producto
S7886/50 Shaver series 7000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
En esta página
extended warranty
Registra tu producto

Obtén la garantía ampliada

Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).
Registrarme

Manuales y documentación

Piezas y accesorios

Volver a otras preguntas
Volver a otras preguntas

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Otros enlaces útiles

Enlaces que podrían resultarte útiles para mejorar tu experiencia con el producto

Productos recomendados

Registrar

Suscríbete a nuestro boletín

Descubrir

MyPhilips

Regístrate para disfrutar de
ventajas exclusivas

Suscríbete a nuestro boletín

Promociones y cupones exclusivos

Lanzamientos de productos

Recomendaciones y tips

*
Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción fácilmente en cualquier momento.
¿Qué significa?
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.