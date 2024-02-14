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OneBlade Rostro

Asistencia técnica

OneBladeRostro

QP1424/10

OneBlade Rostro

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Manuales y documentación

Manual del usuario

  • PDF archivo, 1.5 MB
  • 14 February 2024

Argentinian Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF archivo, 1.2 MB
  • 9 March 2026

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines
    • OneBlade

    OneBlade
    Cuchilla de repuesto

    QP220/51
    • Recorta, perfila y afeita
    • Dos originales
    • Se ajusta a todos los mangos OneBlade
    • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca

    Adaptador USB para pared HQ87

    CP0909/01
    • Afeitadoras femeninas 8000/6000
    • Recortadores todo en uno 9000/7000/5000
    • Afeitadoras 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • El adaptador de 2 clavijas con 7,5 vatios de potencia es apto para países de la UE.
    • OneBlade

    OneBlade
    Cuchilla de repuesto

    QP630/51
    • Recorta, perfila y afeita
    • 3 cuchillas para cuerpo originales y 1 kit para cuerpo
    • Se adapta a todos los mangos OneBlade
    • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca
    • Shavers

    Shavers
    Cepillo de limpieza

    CRP338/01
    • Negro

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