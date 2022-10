De ser cliente si aún no lo ha hecho, haga clic aquí para comenzar el proceso de registro del dispositivo. Los pacientes deben contactar a la compañía quien les vendió el equipo para registrarlo. Nuestra actualización de noviembre de 2021 proporciona una guía ampliada con respecto a los dispositivos afectados de CPAP, PAP binivel y dispositivos de ventiladores mecánicos, y los ventiladores mecánicos, de la siguiente manera:

Los pacientes que usan dispositivos PAP binivel y CPAP deben hablar con un proveedor de atención médica para decidir sobre cuál es el tratamiento adecuado para sus afecciones médicas, que puede incluir lo siguiente: Dejar de usar un dispositivo afectado Usar otro dispositivo similar que no forme parte de la retirada Continuar usando el dispositivo afectado, si el proveedor de atención médica del paciente determina que los beneficios superan los riesgos identificados en la notificación de la retirada. Usar tratamientos alternativos para la apnea del sueño. Los pacientes que usan dispositivos de ventilación mecánica de soporte vital no deben detener ni cambiar el uso del ventilador hasta que hayan hablado con sus proveedores de atención médica sobre factores que incluyen los siguientes: Si, a juicio del equipo clínico tratante, el beneficio de usar de forma continuada estos dispositivos de ventilación puede superar los riesgos potenciales identificados en la notificación de la retirada. Consulte con los proveedores de atención médica sobre el uso de un filtro bacteriano en línea con los ventiladores, que puede ayudar a filtrar las partículas de espuma, como se indica en la notificación de la retirada de Philips, que también señala las limitaciones de esta opción y las áreas de precaución. Recomendamos encarecidamente que los clientes y los pacientes no utilicen productos de limpieza relacionados con el ozono. Además, recordamos tanto a los clientes como a los pacientes que revisen la antigüedad de sus dispositivos PAP binivel y CPAP, ya que se recomienda reemplazarlos después de cinco años de uso. Tenga la seguridad de que estamos tratando este asunto con extrema seriedad, y estamos trabajando para abordar este problema de la manera más eficiente y exhaustiva posible. Hemos desarrollado un plan integral para reemplazar la espuma de insonorización actual con un nuevo material que no se vea afectado por este problema y ya hemos comenzado este proceso. Para obtener más información sobre la notificación de retirada (solo en EE. UU.) / aviso de seguridad (fuera de EE. UU.), así como las instrucciones para clientes, usuarios y médicos, las partes afectadas pueden comunicarse con su representante local de Philips o visitar www.philips.com/SRC-update Si usted es un paciente que se ha visto afectado por esta retirada, no intente quitar la espuma de su dispositivo. Hacerlo podría afectar la terapia prescrita y puede anular la garantía. Contamos con profesionales de servicio capacitados que pueden garantizar que la espuma afectada se elimine de manera completa y segura, y que la nueva espuma de silicona se inserte correctamente.